San Siro Inter Marcora avverte | Non va svenduto sì alla vendita ma con prezzo congruo e chiarezza

San Siro Inter, il consigliere comunale di Milano frena sull’operazione con Inter e Milan: «Serve trasparenza». Le sue parole. Il dibattito sulla vendita di San Siro e delle aree limitrofe a Inter e Milan continua a dividere la politica milanese. Ai microfoni di Telelombardia è intervenuto Enrico Marcora, consigliere comunale contrario alla cessione nelle modalità attualmente ipotizzate. Marcora ha ricordato come già due anni fa avesse avanzato una proposta per la vendita dello stadio, ma ha chiarito che non intende accettare condizioni che ritiene poco vantaggiose per il Comune e per i cittadini. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - San Siro Inter, Marcora avverte: «Non va svenduto, sì alla vendita ma con prezzo congruo e chiarezza»

Inter, San Siro vietato ai tifosi non graditi: respinte decine di richieste di rinnovo

Inter, è il top player che infiammerà San Siro: ma c’è un problema di non poco conto

Nuovo San Siro, spunta il dossier del Comitato: “Lo stadio può vivere anche senza Inter e Milan”

Marotta riceve la laurea honoris causa: "Inter e Milan garantiscono su San Siro" #SkySport #SkySerieA - X Vai su X

Tg1. . Il futuro di San Siro. Lunedì il Comune di #Milano deciderà sulla proposta di #Inter e #Milan di acquistare l’area dello #stadio. "È la storia del calcio", dice l’ex campione nerazzurro Sandro #Mazzola. #Tg1 Alessandra Barone - facebook.com Vai su Facebook

San Siro, oggi inizia il dibattito in Consiglio comunale: in maggioranza 7 contrari. Dalla Chiesa: “Non sappiamo chi sono i titolari effettivi di Inter e Milan” - Il Consiglio comunale di Milano discute la vendita dello stadio a Inter e Milan. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Vendita dello stadio San Siro, niente accordo in consiglio comunale a Milano: quando sarà il verdetto - Si è tenuta oggi in consiglio comunale a Milano la discussione sulla delibera per la vendita dello stadio San Siro a Inter e Milan ... Riporta fanpage.it