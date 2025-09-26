San Siro il voto slitta come da previsioni | ecco la nuova giornata decisiva per il futuro dell’impianto

Il futuro di San Siro resta appeso al voto del Consiglio comunale di Milano. La seduta dedicata alla delibera sulla vendita dellimpianto a Inter e Milan si è chiusa senza decisioni definitive, rinviando tutto a lunedì. Un passaggio inevitabile per una vicenda che si trascina ormai da anni e che ora è giunta al momento cruciale: la conta finale tra favorevoli e contrari alla cessione dello stadio e delle aree circostanti ai due club. Per approvare il progetto serviranno 25 voti. Al momento 24 sarebbero già garantiti, mentre l’attenzione è tutta rivolta verso il consigliere Marco Fumagalli, che potrebbe rappresentare la chiave per raggiungere la soglia necessaria. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

