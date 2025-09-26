San Siro il voto slitta come da previsioni | ecco la nuova giornata decisiva per il futuro dell’impianto
Il futuro di San Siro resta appeso al voto del Consiglio comunale di Milano. La seduta dedicata alla delibera sulla vendita dell’impianto a Inter e Milan si è chiusa senza decisioni definitive, rinviando tutto a lunedì. Un passaggio inevitabile per una vicenda che si trascina ormai da anni e che ora è giunta al momento cruciale: la conta finale tra favorevoli e contrari alla cessione dello stadio e delle aree circostanti ai due club. Per approvare il progetto serviranno 25 voti. Al momento 24 sarebbero già garantiti, mentre l’attenzione è tutta rivolta verso il consigliere Marco Fumagalli, che potrebbe rappresentare la chiave per raggiungere la soglia necessaria. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
In questa notizia si parla di: siro - voto
San Siro, Consiglio di fuoco sulla delibera: il voto sulla vendita dello stadio sempre più in bilico, e spunta l’emendamento antimafia
San Siro, il voto slitta a settembre: Sala vuole vendere, ma i tempi si allungano per le indagini
San Siro Inter, slitta il voto ma si accelera verso il via libera: i nerazzurri ed il Milan attendono sviluppi
Ieri la prima seduta, lunedì il voto decisivo: San Siro alla partita finale, Milan e Inter attendono. Il punto dei quotidiani - X Vai su X
PRESIDIO IL 29 SETTEMBRE DALLE ORE 16 IN PIAZZA DELLA SCALA in concomitanza con il voto sul futuro di San Siro. Rifondazione Comunista chiama cittadine e cittadini a mobilitarsi lunedì 29 settembre alle ore 16, sotto Palazzo Marino, in contempor - facebook.com Vai su Facebook
San Siro, la vendita dello stadio in Consiglio Comunale: fischi e polemiche, il voto slitta - Ieri, nessun voto dal Consiglio comunale sulla delibera per la vendita di San Siro. Si legge su msn.com
San Siro, terminata la seduta del Consiglio Comunale: il verdetto fa discutere - Si è conclusa in queste ore la seduta del Consiglio Comunale per la vendita di San Siro a Inter e Milan. Segnala spaziointer.it