San Siro il voto decisivo è lunedì | attesa sul 25° voto | sì e possibile compromesso

San Siro, Milano vive ore di grande tensione politica mentre Inter e Milan attendono la decisione sulla cessione del Meazza. Ieri in Consiglio comunale a Milano si è aperto il dibattito sulla questione San Siro, in vista del voto decisivo previsto per lunedì. Secondo quanto riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport, manca davvero poco al punto di non ritorno: tra tre giorni i consiglieri comunali decideranno se autorizzare o meno la cessione del Meazza e delle zone limitrofe nelle mani di Inter e Milan. Secondo le fonti, servono 25 voti favorevoli per approvare la delibera, mentre 24 sarebbero sostanzialmente garantiti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - San Siro, il voto decisivo è lunedì: attesa sul 25° voto: sì e possibile compromesso

In questa notizia si parla di: siro - voto

San Siro, Consiglio di fuoco sulla delibera: il voto sulla vendita dello stadio sempre più in bilico, e spunta l’emendamento antimafia

San Siro, il voto slitta a settembre: Sala vuole vendere, ma i tempi si allungano per le indagini

San Siro Inter, slitta il voto ma si accelera verso il via libera: i nerazzurri ed il Milan attendono sviluppi

Con tecnicismo e voto finale, il PD di Sala ottiene lunedì numero legale per seduta e voto su San Siro solo 15 presenti su 49, e non 25 come oggi. Provvedimento dovuto a incertezza di avere la maggioranza. La maggioranza sarà comunque metà dei presenti - X Vai su X

PRESIDIO IL 29 SETTEMBRE DALLE ORE 16 IN PIAZZA DELLA SCALA in concomitanza con il voto sul futuro di San Siro. Rifondazione Comunista chiama cittadine e cittadini a mobilitarsi lunedì 29 settembre alle ore 16, sotto Palazzo Marino, in contempor - facebook.com Vai su Facebook

San Siro il voto in Consiglio lunedì, ma la vendita adesso è a un passo - Non è esclusa ora la possibilità che venga recepita qualche proposta. Secondo milano.repubblica.it

Consiglio Comunale su San Siro: l'aula vota per non proseguire la seduta. Per oggi è tutto: a lunedì per il voto decisivo - it segue in diretta da Palazzo Marino il Consiglio Comunale decisivo per la questione della cessione dello stadio di San Siro e dell'area circostante a Milan e Inter. Come scrive milannews.it