San Siro il voto decisivo è lunedì | attesa sul 25° sì e possibile compromesso

San Siro, Milano vive ore di grande tensione politica mentre Inter e Milan attendono la decisione sulla cessione del Meazza. Ieri in Consiglio comunale a Milano si è aperto il dibattito sulla questione San Siro, in vista del voto decisivo previsto per lunedì. Secondo quanto riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport, manca davvero poco al punto di non ritorno: tra tre giorni i consiglieri comunali decideranno se autorizzare o meno la cessione del Meazza e delle zone limitrofe nelle mani di Inter e Milan. Secondo le fonti, servono 25 voti favorevoli per approvare la delibera, mentre 24 sarebbero sostanzialmente garantiti. 🔗 Leggi su Internews24.com

