San Siro il voto decisivo è lunedì | attesa sul 25° sì e possibile compromesso

Internews24.com | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

San Siro, Milano vive ore di grande tensione politica mentre Inter e Milan attendono la decisione sulla cessione del Meazza. Ieri in Consiglio comunale a Milano si è aperto il dibattito sulla questione San Siro, in vista del voto decisivo previsto per lunedì. Secondo quanto riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport, manca davvero poco al punto di non ritorno: tra tre giorni i consiglieri comunali decideranno se autorizzare o meno la cessione del Meazza e delle zone limitrofe nelle mani di Inter e Milan. Secondo le fonti, servono 25 voti favorevoli per approvare la delibera, mentre 24 sarebbero sostanzialmente garantiti. 🔗 Leggi su Internews24.com

san siro il voto decisivo 232 luned236 attesa sul 25176 s236 e possibile compromesso

© Internews24.com - San Siro, il voto decisivo è lunedì: attesa sul 25° sì e possibile compromesso

In questa notizia si parla di: siro - voto

San Siro, Consiglio di fuoco sulla delibera: il voto sulla vendita dello stadio sempre più in bilico, e spunta l’emendamento antimafia

San Siro, il voto slitta a settembre: Sala vuole vendere, ma i tempi si allungano per le indagini

San Siro Inter, slitta il voto ma si accelera verso il via libera: i nerazzurri ed il Milan attendono sviluppi

san siro voto decisivoSan Siro il voto in Consiglio lunedì, ma la vendita adesso è a un passo - Non è esclusa ora la possibilità che venga recepita qualche proposta. Come scrive milano.repubblica.it

san siro voto decisivoSan Siro a Inter-Milan, si decide lunedì: balla un voto. Possibile si risolva con… - L'aggiornamento dopo il Consiglio comunale di ieri a Palazzo Marino tra veleni e polemiche in vista dell'ultimo atto della vicenda ... Secondo fcinter1908.it

Cerca Video su questo argomento: San Siro Voto Decisivo