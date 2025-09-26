San Pio il Direttore Generale Maria Morgante premiata alla XVIII Edizione di Eccellenze Italiane Assotutela

Tempo di lettura: 2 minuti Tra i premiati della XVIII Edizione di Eccellenze Italiane Assotutela il Direttore Generale dell’AORN San Pio di Benevento Maria Morgante.   Il premio è intitolato ai giudici Rosario Livatino, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, vittime del dovere e simboli indelebili di giustizia. Eccellenze Italiane 2025 celebra personalità, istituzioni e realtà che fanno la differenza per coraggio, dedizione e spirito di servizio alla collettività Il comitato scientifico di selezione composto dal Prof. Gino Bella, dalla Prof.ssa Maria Paola Pagnini e dal Prof. Vasco Fronzoni ha redatto queste motivazioni: “Il Direttore Generale Maria Morgante al suo quarto mandato di Direttore Generale in Sanità, in Campania, attualmente, presso l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale San Pio di Benevento ha svolto uno straordinario lavoro di qualità per il Servizio Sanitario Nazionale con conseguenti ricadute positive sul territorio di competenza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

