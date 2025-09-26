San Nicola Manfredi Vernillo prepara il bis | nuove alleanze in vista delle elezioni

Tempo di lettura: 2 minuti Cominciano i primi fermenti a San Nicola Manfredi in vista delle prossime elezioni amministrative. Il piccolo centro sannita, guidato dal sindaco Arturo Leone Vernillo, tornerà al voto nella primavera 2027, anche in vista del prolungamento di sei mesi della legislatura predisposto dal Ministero dell’Interno per i comuni che hanno votato in autunno nel periodo Covid. Il primo cittadino sannicolese avrebbe già avviato i contatti per la composizione della lista che lo riproporrà alla guida del Comune. Vernillo proverà a bissare il risultato dell’ultima tornata elettorale quando raccolse il 54% dei consensi, rispetto ad Angelo Capobianco che fu indicato quale successore del ‘invincibile’ Fernando Errico, per oltre venti anni fascia tricolore sannicolese. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

