San Leonardo festa di quartiere | come cambia la viabilità
In occasione dell’evento Quartieri in Festa a San Leonardo, sono previste alcune modifiche alla viabilità. Domenica 28 settembre 2025, dalle 07:00 alle 24:00: Istituzione del divieto di circolazione per tutti i veicoli (compreso taxi e autobus) e del divieto di sosta con rimozione forzata, nelle. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
In questa notizia si parla di: leonardo - festa
Una vita da "(A)mare". La festa in memoria di Emma e Leonardo
Leonardo Maria Del Vecchio, festa al Twiga con Fedez e champagne regalato al pubblico
Fedez e Leonardo Maria Del Vecchio in una festa di lusso al Twiga, 60 bottiglie di champagne offerte ai presenti
QUARTIERE IN FESTA – SAN LEONARDO Secondo weekend all’insegna di comunità, divertimento e solidarietà Sabato 27 settembre ? Ore 20.00 – Cena solidale al Circolo Enzani. Domenica 28 settembre Via San Leonardo – dalle 10 alle 20 ? - facebook.com Vai su Facebook
La celebrazione di San Biagio: "Un intero quartiere in festa per la benedizione della gola" - Don Renzo: "Un momento molto antico, un motivo di religiosità profonda unico nel suo genere". Come scrive ilrestodelcarlino.it
Roma, il Trionfale si mobilita per la prima festa rionale di San Giuseppe - In occasione della festa di San Giuseppe, il quartiere Trionfale continua da giorni la preparazione (va avanti dal 9 e durerà fino al 23 marzo) che culminerà con la processione religiosa del 19, con i ... Si legge su ilmessaggero.it