Tempo di lettura: < 1 minuto San Giorgio del Sannio si prepara a riabbracciare un luogo simbolo della sua storia sportiva e sociale. Sabato 27 settembre 2025 avrà luogo l’inaugurazione del rinnovato “Campo dei Monaci”, una struttura sportiva annessa al Convento della SS. Annunziata dei Frati Minori. Il “campetto” dei Monaci è un luogo di grande valore affettivo per la comunità sangiorgese. Sorto negli anni ’70 come area gioco per gli studenti dell’orfanotrofio dei Monaci, ha visto diverse generazioni di giovani ritrovarsi per una partitella a pallone, ha ospitato i primi allenamenti di rugby ed i tanti tornei di calcetto, soprattutto nel periodo estivo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - San Giorgio del Sannio, “Campo dei Monaci”: domani l’inaugurazione del rinnovato impianto sportivo

