San Gemini celebra l’artista umbro Romano Notari Una mostra diffusa per un viaggio tra luce e colore
Si rinnova la tradizione delle grandi mostre alla Giostra dell’Arme di San Gemini, promosse con la direzione di Piero Zannori. E per la 23esima edizione si riaccendono i riflettori sull’arte umbra del Novecento con la mostra “Romano Notari della luce e del colore“ che si apre domani alle 18.30 a Palazzo Vecchio, curata da Massimo Duranti e Andrea Baffoni in collaborazione con Fondazione Romano Notari e Rachele Chiarelli. Ieri è stata presentata a Perugia. "Dopo Burri, Dottori, Greco, Leoncillo e De Gregori – ha raccontato Duranti – la scelta è caduta su Romano Notari, artista umbro originale e visionario, la cui pittura si distingue per la forza cromatica, dominata dalle tonalità calde e da una tensione costante tra spiritualità, sogno e visionarietà". 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: gemini - celebra
“Monti Divini”: a San Giovanni Gemini l’evento che celebra il vino siciliano
? Un ritorno attesissimo dopo oltre trent’anni di assenza: in occasione del suo 80° anniversario, l’AGIS annuncia il ritorno del Premio Italo Gemini. Istituito nel 1985 e intitolato al suo fondatore, il riconoscimento celebra le personalità dello spettacolo che si so Vai su Facebook
AGIS celebra i suoi 80 anni con il ritorno del Premio Italo Gemini! ? Il riconoscimento verrà conferito a una personalità che si è distinta per il suo contributo al settore durante il Premio Le Maschere del Teatro Italiano 2025, trasmesso in differita su Rai Uno. - X Vai su X