Si rinnova la tradizione delle grandi mostre alla Giostra dell’Arme di San Gemini, promosse con la direzione di Piero Zannori. E per la 23esima edizione si riaccendono i riflettori sull’arte umbra del Novecento con la mostra “Romano Notari della luce e del colore“ che si apre domani alle 18.30 a Palazzo Vecchio, curata da Massimo Duranti e Andrea Baffoni in collaborazione con Fondazione Romano Notari e Rachele Chiarelli. Ieri è stata presentata a Perugia. "Dopo Burri, Dottori, Greco, Leoncillo e De Gregori – ha raccontato Duranti – la scelta è caduta su Romano Notari, artista umbro originale e visionario, la cui pittura si distingue per la forza cromatica, dominata dalle tonalità calde e da una tensione costante tra spiritualità, sogno e visionarietà". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - San Gemini celebra l’artista umbro Romano Notari. Una mostra diffusa per un viaggio tra luce e colore