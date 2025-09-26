San Cosma e Damiano | I Santi Medici celebrati il 26 settembre

. San Cosma e San Damiano sono conosciuti come i Santi Medici e vengono celebrati il 26 settembre. La loro storia è avvolta in leggende e miracoli, che li hanno resi tra i santi più amati e venerati nella tradizione cristiana. Cosma e Damiano erano due fratelli gemelli originari dell'Arabia, vissuti nel III secolo. Erano medici di professione e, secondo la tradizione, esercitavano la loro attività senza richiedere compensi, guadagnandosi così il titolo di "anàrgiri", che significa senza argento. La loro dedizione alla cura dei malati e la loro fede cristiana li portarono a compiere numerosi miracoli, tra cui guarigioni inspiegabili e persino la risurrezione dei morti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - San Cosma e Damiano: I Santi Medici celebrati il 26 settembre

In questa notizia si parla di: cosma - damiano

La fiera dei Santi Cosma e Damiano a Sferracavallo, il Comune mette a bando 11 spazi espositivi

Tragedia all’alba: il corpo di un ragazzo di soli 15 anni ritrovato nella sua cameretta. Lutto per la comunità di Santi Cosma e Damiano

Morte del 15enne a Santi Cosma e Damiano: annullate le manifestazioni pubbliche

SI DICE CHE… Festa dei Santi Patroni Cosma e Damiano Domani 26 settembre – Solennità dei Santi Cosma e Damiano, Patroni di Ginosa Chiesa Santi Medici Ore 07.00 - 09.00 - 11.00 Celebrazioni Eucaristiche precedute dalla recita del Santo Rosario - facebook.com Vai su Facebook

San Cosma e Damiano: I Santi Medici celebrati il 26 settembre - La loro storia è avvolta in leggende e miracoli, che li hanno resi tra i santi più amati e venerati ... Riporta quotidiano.net

Cosma e Damiano: i santi medici che diffondevano la fede e l’amore per Dio - I santi Cosma e Damiano, hanno rappresentato e rappresentano una testimonianza luminosa di come la scienza e la fede possano convivere ... Da interris.it