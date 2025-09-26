San Colombano aveva cercato di uccidere i genitori della ex e sgozzato il suo cane pm chiede 13 anni
Andrea Bandini, che è stato dichiarato seminfermo di mente da un perito forense, è accusato di duplice tentato omicidio con l'aggravante della crudeltà. Aveva quasi ucciso a colpi di roncola i genitori dell'ex fidanzata, la sera del 9 giugno 2024, sulle alture del Tigullio. La pm Sabrina Mont. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
