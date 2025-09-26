Samurai - storia e vita di un guerriero a Mirandola

Modenatoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luca Malavasi ci condurrà in un viaggio nell'antico Giappone. Seguirà un'esecuzione dimostrativa di kata secondo i canoni della Zen Ken Ren, a cura dell'associazione NIPPONT? D?J?. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: samurai - storia

samurai storia vita guerrieroYasuke, il primo samurai nero del Giappone: la vera storia oltre il mito - Nel cuore del Giappone del XVI secolo, in pieno periodo Sengoku, fece la sua comparsa una figura destinata a diventare leggenda: Yasuke, guerriero africano al s ... Lo riporta mondoraro.org

La vera storia di Yasuke: il primo samurai di origine africana del Giappone - Per centinaia di anni i samurai, una classe di guerrieri d'élite, hanno plasmato la storia del Giappone e i racconti delle loro imprese e avventure sono ancora oggetto di leggende. nationalgeographic.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Samurai Storia Vita Guerriero