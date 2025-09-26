Samuele Cavallo chi è il nuovo concorrente di Tale e Quale Show 2025

Metropolitanmagazine.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Samuele Cavallo, classe 1988, è un  attore,  cantante  e  musicista  originario della Puglia. Dopo gli studi in Accademia, ha intrapreso una carriera nel mondo dello spettacolo che lo ha portato a conquistare il pubblico grazie al ruolo di Samuel Piccirillo, l’aiuto chef appassionato di musica nella storica soap di Rai 3  Un Posto al Sole, ruolo che interpreta dal 2018 circa. Samuele Cavallo è legato alla compagna  Elisa Angelini  da circa cinque anni e che i due hanno dato alla luce la  figlia Isabel. Allo stesso tempo, l’attore ha più volte raccontato il  difficile rapporto con il padre. “ Ha avuto me e mio fratello molto giovane, e poi un’altra figlia da un’altra compagna. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

samuele cavallo chi 232 il nuovo concorrente di tale e quale show 2025

© Metropolitanmagazine.it - Samuele Cavallo, chi è il nuovo concorrente di Tale e Quale Show 2025

In questa notizia si parla di: samuele - cavallo

Samuele Cavallo lancia “Restare lontani”: il nuovo singolo che parla di amore, rispetto e consapevolezza

Tale e Quale Show: Chi è Samuele Cavallo? Età, Canzoni, Un Posto al Sole. Tutto sul Concorrente del Talent Show di Rai1

Da Un Posto al Sole a Tale e Quale Show: Samuele Cavallo, alias Samuel, concorrente del programma di Carlo Conti

samuele cavallo 232 nuovoCom’&#232; diventato famoso Samuele Cavallo - Anche il suo è un nome emergente nello showbiz, vediamo di conoscerla meglio (debutterà imitando Olly). Come scrive msn.com

samuele cavallo 232 nuovoChi &#232; Samuele Cavallo di 'Tale e Quale Show' e perché è famoso - Attore, performer, cantautore: sulla carta Samuele Cavallo è il concorrente ideale per un talent show come ‘Tale e Quale’. Come scrive quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Samuele Cavallo 232 Nuovo