Sambenedettese Juventus Next Gen streaming LIVE e diretta tv | dove vederla la partita di Serie C della Seconda squadra di Brambilla

Sambenedettese Juventus Next Gen streaming LIVE e diretta tv: dove vederla, con la sfida valida per la 7ª giornata di Serie C 202526. Un’altra trasferta, un altro esame di maturità. La Juventus Next Gen, dopo due vittorie consecutive, va a caccia del tris sul difficile campo della Sambenedettese. La sfida, valida per la settima giornata del Girone B di Serie C, sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky, un’occasione per tutti i tifosi di seguire da vicino i talenti del futuro bianconero. A caccia del tris per volare in classifica. L’appuntamento è per domani, sabato 27 settembre, alle ore 15:00. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sambenedettese Juventus Next Gen streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la partita di Serie C della Seconda squadra di Brambilla

In questa notizia si parla di: sambenedettese - juventus

Brambilla verso Sambenedettese Juventus Next Gen: «Terza partita in una settimana ma i ragazzi stanno bene, clima positivo dopo due vittorie consecutive. Sugli 11 gol da 11 marcatori diversi…»

Orario Sambenedettese Juventus Next Gen: quando si gioca il match di Serie C dei bianconeri di Brambilla. I dettagli

Orario #Sambenedettese #JuventusNextGen ? Quando si gioca il match - X Vai su X

CALENDARIO Per l'U.S. Sambenedettese tre partite in otto giorni: Carpi, Perugia (trasferta) e Juventus Next Gen ... - facebook.com Vai su Facebook

Samb-Juventus Next Gen sarà arbitrata da Dario Madonia di Palermo - L'arbitro ha diretto tre partite degli ospiti che, curiosità, sono tutte terminate 1- Scrive lanuovariviera.it

Juventus Next Gen, Brambilla alla vigilia: "C'è un clima positivo. Mi aspetto una partita da vera squadra" - Insomma, la Next Gen ha avuto un ottimo avvio e si trova al quarto posto dietro ad Arezzo, Ravenna e Ascoli. Segnala ilbianconero.com