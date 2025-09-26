Sam Raimi ha incontrato i Marvel Studios ma non solo per Doctor Strange 3 | cosa bolle in pentola?

Il regista avrebbe nuovamente incontrato lo studio per un nuovo progetto, che però non avrebbe nulla a che fare con il sequel del suo film precedente con Benedict Cumberbatch Dopo aver lasciato un segno indelebile grazie alla sua trilogia di Spider-Man, Sam Raimi è tornato a lavorare per i Marvel Studios accettando la regia di Doctor Strange nel Multiverso della Follia e ora sarebbe in trattative per un altro misterioso progetto. Il sequel con Benedict Cumberbatch è stato un successo al box-office e ha aggiunto un tocco di horror al mondo dell'ex Stregone Supremo (anche se alcune delle decisioni prese con l'arco narrativo di Scarlet Witch nella sceneggiatura di Michael Wadron hanno fatto parecchio discutere). 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Sam Raimi ha incontrato i Marvel Studios, ma non solo per Doctor Strange 3: cosa bolle in pentola?

In questa notizia si parla di: raimi - incontrato

Sam Raimi ha incontrato i Marvel Studios, ma non solo per Doctor Strange 3: cosa bolle in pentola? - Il regista avrebbe nuovamente incontrato lo studio per un nuovo progetto, che però non avrebbe nulla a che fare con il sequel del suo film precedente con Benedict Cumberbatch ... Si legge su movieplayer.it

RUMOR: Marvel si è incontrata con Sam Raimi...ma non solo per Doctor Strange 3! - In precedenza il nome di Sam Raimi era stato fatto per Doctor Strange 3, visto il grande successo di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, e prima ancora perfino per Avengers: Secret Wars, poi ... cinema.everyeye.it scrive