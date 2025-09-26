Salvini sulle proteste pro-Gaza | Spero che nel weekend non ci siano altri blocchi
“Adoro chi non la pensa come me, ognuno è libero di sventolare le bandiere che vuole, di portare avanti e di difendere le cause che vuole. Spero solo che in questo weekend non ci siano altri blocchi ferroviari, di autostrade, di porti e aeroporti”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, dal cantiere della Banchina 27 al porto di Ancona, nel suo ultimo giorno di visita nelle Marche in vista delle elezioni regionali del weekend, in merito alle proteste e agli scioperi pro-Gaza in Italia. Giovedì il leader della Lega è stato contestato ad Ascoli per la sua posizione su Israele da un gruppo di manifestanti ed esponenti del Consiglio regionale in quota Pd, e a riguardo oggi afferma: “È giusto sostenere la propria causa senza danneggiare il lavoro altrui e la salute altrui. 🔗 Leggi su Lapresse.it
