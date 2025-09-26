Salvini | Stiamo lavorando al permesso di soggiorno a punti

“Stiamo lavorando sul permesso di soggiorno a punti. Così come c’è la patente a punti e a chi guida drogato o ubriaco si tolgono dei punti, a maggior ragione, se ti concedo la cittadinanza e ti apro le porte di casa mia, ti tolgo quei punti e ti rispedisco al tuo Paese”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, a ‘Mattino Cinque News’ su Canale 5. “Stiamo lavorando come Lega e come governo perché” i migranti condannati “scontino la pena al loro Paese. Ce ne sono troppi”, ha aggiunto. Il vicepremier: “Qualcuno in Europa ha bisogno di questo clima di tensione”. Salvini ha parlato anche del conflitto tra Russia e Ucraina: “Non ho elementi per dire che Tizio o Caio vogliono la guerra, noto che chi continua a insistere a dire ‘Entriamo in guerra contro la Russia’ e chiede un esercito europeo non usa parole di pace. 🔗 Leggi su Lapresse.it

