Salvini nel Piceno Da Offida ad Ascoli selfie e contestazioni | | Potenziamo la ferrovia

La campagna elettorale si accende nel Piceno. Il vice presidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini ha scelto di fare tappa a San Benedetto e Ascoli, passando dal mercato settimanale di Offida, per il tour elettorale in vista delle elezioni regionali nelle Marche di domenica 28 e lunedì 29 settembre. Una scelta che ha suscitato la reazione stizzita di alcuni dell’opposizione a Offida, che hanno manifestato con cartelloni con la scritta: "Governo complice dei criminali di guerra Netanyahu e Almasri". I contestatori hanno sventolato la bandiera della Palestina e intonato le note di Bella Ciao e c’è stato anche qualche fischio e il grido di ‘assassini’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
