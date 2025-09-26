Salvini | Lavoriamo al permesso di soggiorno a punti poi parla di Gaza e di riarmo

Dayitalianews.com | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’annuncio del vicepremier. Il leader della Lega e vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, ha annunciato in diretta a Mattino Cinque News oggi, 26 settembre, che il governo sta studiando un nuovo meccanismo di permesso di soggiorno a punti. “Così come per la patente – ha spiegato – a chi guida ubriaco o sotto effetto di droghe vengono tolti punti, allo stesso modo chi ottiene la cittadinanza italiana deve rispettare le regole. Se sbaglia, perde punti e viene rimandato nel suo Paese”. Salvini ha aggiunto che l’esecutivo sta lavorando affinché i migranti condannati scontino la pena nei Paesi d’origine, sottolineando che “ce ne sono troppi” in Italia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

salvini lavoriamo al permesso di soggiorno a punti poi parla di gaza e di riarmo

© Dayitalianews.com - Salvini: “Lavoriamo al permesso di soggiorno a punti”, poi parla di Gaza e di riarmo

In questa notizia si parla di: salvini - lavoriamo

Famiglia, Meloni: con Salvini lavoriamo a Piano Casa giovani coppie

Incontro Sadegholvaad-Salvini, la richiesta al ministro: "Lavoriamo per il nuovo casello dell'autostrada"

salvini lavoriamo permesso soggiornoSalvini: “Stiamo lavorando al permesso di soggiorno a punti” - Così come c'è la patente a punti e a chi guida drogato o ubriaco si tolgono dei punti, a maggior ragione, ... Riporta msn.com

salvini lavoriamo permesso soggiornoSalvini: «Studiamo il permesso di soggiorno a punti, chi si comporta male lo rispediamo nel suo Paese» - Il vicepremier: «Stiamo lavorando come Lega e come governo perché» i migranti condannati «scontino la pena al loro Paese. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Salvini Lavoriamo Permesso Soggiorno