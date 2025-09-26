Salvini | Lavoriamo al permesso di soggiorno a punti poi parla di Gaza e di riarmo
ABBONATI A DAYITALIANEWS L’annuncio del vicepremier. Il leader della Lega e vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, ha annunciato in diretta a Mattino Cinque News oggi, 26 settembre, che il governo sta studiando un nuovo meccanismo di permesso di soggiorno a punti. “Così come per la patente – ha spiegato – a chi guida ubriaco o sotto effetto di droghe vengono tolti punti, allo stesso modo chi ottiene la cittadinanza italiana deve rispettare le regole. Se sbaglia, perde punti e viene rimandato nel suo Paese”. Salvini ha aggiunto che l’esecutivo sta lavorando affinché i migranti condannati scontino la pena nei Paesi d’origine, sottolineando che “ce ne sono troppi” in Italia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
