Salvini | Lavoriamo al permesso di soggiorno a punti per gli immigrati come la patente

Un permesso di soggiorno a punti, come una patente da cui detrarre i crediti se si commette un’infrazione. È questa l’idea rilanciata dal ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini durante il suo intervento nella trasmissione Mattino 5. Alla domanda del conduttore Francesco Vecchi a proposito di un ipovedente rapinato sul tram a Milano, il ministro risponde: «Come Lega non ci accontentiamo di tenerli in carcere questi delinquenti, è necessaria l’espulsione». E poi rilancia: «Stiamo lavorando al concetto di permesso di soggiorno a punti. Come c’è la patente a punti e per chi guida drogato o ubriaco o usa il telefonino alla guida si tolgono dei punti e si sospende la patente perché la vita è sacra». 🔗 Leggi su Open.online