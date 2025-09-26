Salvini | Lavoriamo al permesso di soggiorno a punti come la patente con le infrazioni si perde
"Come Lega non ci accontentiamo di tenere in carcere questi delinquenti perché poi li pagano i cittadini italiani. È necessaria l’espulsione e introdurre un permesso di soggiorno a punti, come la potente a punti. Per chi guida drogato o ubriaco, usa il telefonino alla guida, si tolgono dei punti e si sospende la patente perché la vita è sacra. A maggior ragione, se ti concedo la cittadinanza,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Famiglia, Meloni: con Salvini lavoriamo a Piano Casa giovani coppie
Incontro Sadegholvaad-Salvini, la richiesta al ministro: "Lavoriamo per il nuovo casello dell'autostrada"
Salvini: “Lavoriamo al permesso di soggiorno a punti”, poi parla di Gaza e di riarmo
