Salvato nella notte il fungaiolo disperso

È stato individuato e portato in salvo il fungaiolo disperso nelle montagne di Morfasso, quasi al confine con Farini. L’uomo, un 45enne, aveva allertato i soccorsi nel tardo pomeriggio di ieri, 25 settembre. Il piacentino era andato a funghi con gli amici ma ha perso l'orientamento e, cadendo, ha. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Recuperato nella notte con l'elicottero il fungaiolo disperso a Morfasso - E' stato tratto in salvo nella notte tra il 25 e 26 settembre, intorno alle 4, l'uomo di 45 anni che era caduto in una zona impervia nel Comune di ...

