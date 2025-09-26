Salvato nella notte il fungaiolo disperso
È stato individuato e portato in salvo il fungaiolo disperso nelle montagne di Morfasso, quasi al confine con Farini. L’uomo, un 45enne, aveva allertato i soccorsi nel tardo pomeriggio di ieri, 25 settembre. Il piacentino era andato a funghi con gli amici ma ha perso l'orientamento e, cadendo, ha. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: salvato - notte
Anziano salvato in elicottero dopo una notte nel bosco
Non fa rientro a casa, in zona temporali forti: escursionista salvato nella notte
Non fa rientro a casa, in zona temporali forti: escursionista salvato nella notte
#monticellidongina Suicidio sventato dai carabinieri: un uomo salvato in piena notte - - X Vai su X
“C’è un uomo su un isolotto in mezzo al fiume”: era lì da tutta la notte. Cosa è successo -> https://www.nordest24.it/uomo-salvato-ischrco-vigili-fuoco - facebook.com Vai su Facebook
Recuperato nella notte con l’elicottero il fungaiolo disperso a Morfasso - E' stato tratto in salvo nella notte tra il 25 e 26 settembre, intorno alle 4, l'uomo di 45 anni che era caduto in una zona impervia nel Comune di ... Riporta piacenzasera.it
Si perde un altro fungaiolo, salvato grazie al cellulare - Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Scrive noitv.it