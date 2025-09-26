Salvataggio a Torino Mirafiori Nord | donna cade dal balcone i poliziotti la prendono al volo

Nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 25 settembre 2025, due agenti delle volanti della polizia sono riusciti a salvare la vita, prendendola al volo con le braccia, a un'italiana di 46 anni che era caduta dal balcone di un palazzo di via Reni, in prossimità dell'incrocio con via Tempio Pausania. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

