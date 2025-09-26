Buon compleanno alle figlie della regina Rania di Giordania, Salma e Iman, che festeggiano a un solo giorno di distanza. Le due principesse sono infatti nate rispettivamente il 26 settembre 2000 e il 27 settembre 1996, e la mamma ha deciso di celebrarle entrambe con un unico, affettuoso post su Instagram. Il doppio compleanno delle figlie di Rania di Giordania. « Nate a quattro anni e un giorno di distanza, e per sempre nel mio cuore. Buon compleanno alle mie bambine preferite (anche se, diciamocelo, le nipoti stanno recuperando velocemente!)», ha scritto la regina Rania a corredo di una foto che la ritrae insieme alle due figlie, sorridenti e complici. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Salma e Iman di Giordania compiono gli anni, i doppi auguri di mamma Rania