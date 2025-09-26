“Non voteremo per la conservazione dell’immunità, perché i reati che ha commesso sono stati commessi prima di diventare parlamentare. Noi siamo garantisti sempre. E poiché siamo garantisti, rispettiamo le regole”. Parole nette e ultimative quelle di Antonio Tajani dal palco della festa di Forza Italia a Telese Terme nel Beneventano sul dossier Salis. Salis, Tajani: voteremo sì alla revoca dell’immunità. L’europarlamentare di Avs, salvata dal carcere grazie all’elezione offerta dalla coppia Fratoianni-Bonelli, infatti, ha ricevuto un nuovo salvacondotto da Bruxelles. Ma la partita è ancora aperta. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Salis, Tajani sgombra ogni dubbio: “Voteremo no all’immunità. Siamo garantisti e rispettiamo le regole”