Salis Tajani sgombra ogni dubbio | Voteremo no all’immunità Siamo garantisti e rispettiamo le regole
“Non voteremo per la conservazione dell’immunità, perché i reati che ha commesso sono stati commessi prima di diventare parlamentare. Noi siamo garantisti sempre. E poiché siamo garantisti, rispettiamo le regole”. Parole nette e ultimative quelle di Antonio Tajani dal palco della festa di Forza Italia a Telese Terme nel Beneventano sul dossier Salis. Salis, Tajani: voteremo sì alla revoca dell’immunità. L’europarlamentare di Avs, salvata dal carcere grazie all’elezione offerta dalla coppia Fratoianni-Bonelli, infatti, ha ricevuto un nuovo salvacondotto da Bruxelles. Ma la partita è ancora aperta. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
