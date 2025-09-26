Salerno Capitale della Geometria | al via il Torneo Nazionale di Geometriko

Salernotoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 26 e 27 settembre, la Città di Salerno sarà il teatro della terza e ultima sessione delle Finali Nazionali del 10° Torneo Nazionale di Geometriko, patrocinato dall’Università “L. Bocconi” di Milano e supportato scientificamente dal team di ricerca in Mathematics Education del professor. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

