Salario minimo polemiche sulla legge delega al Governo

Quifinanza.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In questi giorni, tra le notizie in materia di lavoro, tiene banco l’approvazione da parte del Senato del disegno di legge che, di fatto, consegna al Governo la delega per l’emanazione di decreti legislativi sul salario minimo. Ciò che, almeno in superficie, appare una sorta di traguardo dopo anni di dibattito e scontro partitico e sindacale su eque retribuzioni e contrattazione collettiva, è tuttavia una vittoria politica a metà. Per l’opposizione, infatti, la legge delega non è il miglior risultato per il futuro economico di milioni di lavoratori. Cos’è la legge delega sull’equa retribuzione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

salario minimo polemiche sulla legge delega al governo

© Quifinanza.it - Salario minimo, polemiche sulla legge delega al Governo

In questa notizia si parla di: salario - minimo

Paraguay, aumenta il salario minimo, ma c’è ancora troppa disoccupazione

Germania, aumenta salario minimo per 6,6 milioni di lavoratori

Lavoro: il Comune approva la delibera sul salario minimo

salario minimo polemiche leggeIl salario minimo è legge: “Arriva una retribuzione adeguata per i lavoratori” - Ora la delega passa al Governo, incaricato di introdurre retribuzioni adeguate ai lavoratori. Lo riporta ildigitale.it

Salario minimo, via libera definitivo del Senato alla legge delega: cosa significa - Leggi su Sky TG24 l'articolo Salario minimo, via libera definitivo del Senato alla legge delega: cosa significa ... Si legge su tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Salario Minimo Polemiche Legge