Sala scommesse sigillata scatta lo stop di 15 giorni È il secondo in un anno

Arezzo, 26 settembre 2025 – Nuovo giro di vite della Questura di Arezzo contro le attività che, pur operando in modo regolare dal punto di vista amministrativo, finiscono per trasformarsi in luoghi di aggregazione di soggetti pericolosi per l’ordine pubblico. Da ieri la sala scommesse “Las Vegas”, situata nella zona industriale di Pratacci, davanti alla Toy Motor, dovrà abbassare le serrande per quindici giorni. A disporlo è stato il Questore della provincia di Arezzo, Cristiano Tatarelli, che ha firmato un provvedimento di sospensione della licenza. La decisione arriva a seguito di una serie di controlli mirati effettuati dagli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura, che hanno documentato come la sala fosse divenuta nel tempo un punto di ritrovo abituale di persone pregiudicate o comunque ritenute socialmente pericolose. 🔗 Leggi su Lanazione.it

