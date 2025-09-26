Sala scommesse chiusa Tar boccia la richiesta di sospensione della misura cautelare
Il Tar della Toscana ha respinto la richiesta di sospensione urgente presentata da una società titolare di una sala gioco e scommesse, contro un provvedimento della Questura di Arezzo che ha disposto la chiusura per 15 giorni dell’esercizio.Stando a quanto riporta Agipronews, il Tribunale. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
In questa notizia si parla di: sala - scommesse
Sala scommesse sigillata, scatta lo stop di 15 giorni. È il secondo in un anno
La sala scommesse incendiata, la pistola alla tempia del "Gelataro". Il boss decide chi vive e chi muore
Casalpusterlengo, stretta sulla sala scommesse: sospesa la licenza per uso illecito del Pos e irregolarità
Milano Fanpage.it. . Se vi dicessimo che abbiamo visto un uomo perdere mille euro in una sola serata? 50 euro ogni due minuti. Tutto questo e non solo è successo davanti ai nostri occhi, in una sala scommesse di Milano che doveva essere chiusa. Siamo en - facebook.com Vai su Facebook
Attività sospesa in sala scommesse, Tar respinge richiesta del gestore - Il Tar Toscana fissa al 16 ottobre la discussione del ricorso di un gestore contro la sospensione dell'attività di una sala scommesse decisa dal questore per 'una situazione critica per l’ordine pubbl ... Da gioconews.it
Il TAR Toscana respinge la richiesta di sospensione della chiusura di una sala scommesse di Arezzo - Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per la Toscana, sezione quarta, ha respinto l’istanza cautelare presentata dal legale rappresentante di una società che gestisce una sala scommesse situata ... Riporta pressgiochi.it