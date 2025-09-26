Sala scommesse chiusa Tar boccia la richiesta di sospensione della misura cautelare

Il Tar della Toscana ha respinto la richiesta di sospensione urgente presentata da una società  titolare di una sala gioco e scommesse, contro un provvedimento della Questura di Arezzo che ha disposto la chiusura per 15 giorni dell'esercizio.Stando a quanto riporta Agipronews, il Tribunale.

