Sai come corri? Corsa postura e movimenti | l’analisi con gli esperti

Gazzetta.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 90% dei runner non ha mai visto un video della propria corsa. Postura e tecnica influiscono su efficienza e infortuni. Con Fisiorunning analizziamo le fasi della corsa, dall’appoggio del piede alla spinta, per capire come migliorare la performance. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

sai come corri corsa postura e movimenti l8217analisi con gli esperti

© Gazzetta.it - Sai come corri? Corsa, postura e movimenti: l’analisi con gli esperti

In questa notizia si parla di: corri - corsa

“Corri per Sant’Agostino 2025”: al via le iscrizioni per la 3ª edizione della corsa

“Corri per Sant’Agostino 2025”: al via le iscrizioni per la 3ª edizione della corsa

Focus e Consigli: tutte - I consigli del fisioterapista esperto di running su come analizzare la propria biomeccanica di corsa: scopri se corri bene o male in base a certi parametri. Segnala gazzetta.it

Dolori cervicali nella corsa: la postura che può fare la differenza - Le cause di dolore cervicale nel runner possono essere molteplici. Scrive gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Sai Corri Corsa Postura