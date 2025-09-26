Il 90% dei runner non ha mai visto un video della propria corsa. Postura e tecnica influiscono su efficienza e infortuni. Con Fisiorunning analizziamo le fasi della corsa, dall’appoggio del piede alla spinta, per capire come migliorare la performance. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sai come corri? Corsa, postura e movimenti: l’analisi con gli esperti