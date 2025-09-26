Sai come corri? Corsa postura e movimenti | l’analisi con gli esperti
Il 90% dei runner non ha mai visto un video della propria corsa. Postura e tecnica influiscono su efficienza e infortuni. Con Fisiorunning analizziamo le fasi della corsa, dall’appoggio del piede alla spinta, per capire come migliorare la performance. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
“Corri per Sant’Agostino 2025”: al via le iscrizioni per la 3ª edizione della corsa
#corrilavita | Mancano pochi giorni alla XXIII edizione di CORRI LA VITA! La corsa (o passeggiata) per aiutare le donne colpite dal tumore al seno si terrà domenica 28 settembre. I commercianti di #vialeEuropa invitano gli ultimi ritardatari a iscriversi subito sul - facebook.com Vai su Facebook
Focus e Consigli: tutte - I consigli del fisioterapista esperto di running su come analizzare la propria biomeccanica di corsa: scopri se corri bene o male in base a certi parametri. Segnala gazzetta.it
Dolori cervicali nella corsa: la postura che può fare la differenza - Le cause di dolore cervicale nel runner possono essere molteplici. Scrive gazzetta.it