Sagre d’autunno nel Lazio | vino funghi e tradizioni nei borghi vicino Roma

Marino – La storica Sagra dell’Uva torna ai Castelli Romani Domenica a Marino torna la tradizionale Sagra dell’Uva, appuntamento che da quasi un secolo richiama migliaia di visitatori. Il cuore della festa sarà la celebre “fontana che dà vino”, accompagnata da spettacoli folkloristici, cortei storici e degustazioni di prodotti locali. Le strade del borgo si animeranno con musica, sfilate in costume rinascimentale e stand enogastronomici, rendendo omaggio a una delle eccellenze del territorio: il vino dei Castelli. L’evento è gratuito e facilmente raggiungibile in treno o in auto da Roma.? Oriolo Romano – Ultimo weekend con la Sagra del Fungo Porcino Si chiude questo fine settimana a Oriolo Romano (VT) la tradizionale Sagra del Fungo Porcino, una delle manifestazioni più attese dell’autunno laziale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Sagre d’autunno nel Lazio: vino, funghi e tradizioni nei borghi vicino Roma

In questa notizia si parla di: sagre - autunno

