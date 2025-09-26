Sagor Bala ucciso per 100 euro omicidio di Spoleto | la confessione di Dmytro Shuryn

La tragica lite per una somma di denaro. Una lite per pochi soldi è costata la vita a Sagor Bala, giovane cuoco di 21 anni. L’ucraino Dmytro Shuryn, 33 anni, ha confessato di aver ucciso l’ex collega a Spoleto durante una discussione relativa a 100 euro che la vittima gli aveva prestato per un debito di gioco. Secondo quanto ricostruito, la vittima avrebbe insistito per riavere il danaro, scatenando l’ira dell’aggressore. L’omicidio nella cantina di Shuryn. Il delitto si è consumato nella cantina di Shuryn, mentre il giovane aggiustava la bici elettrica di Bala. Secondo la confessione, un unico fendente al collo ha provocato la morte immediata della vittima. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Sagor Bala ucciso per 100 euro, omicidio di Spoleto: la confessione di Dmytro Shuryn

