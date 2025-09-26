Sabatini difende Chivu. Il giornalista analizza l’Inter e commenta: «Non copia Inzaghi, servono tempo e pazienza». Nel corso di un video pubblicato sul suo canale YouTube, il giornalista Sandro Sabatini ha commentato le scelte di Cristian Chivu, tecnico rumeno classe 1980, alla guida dell’ Inter in questa stagione. Il dibattito mediatico si è acceso dopo un titolo della Gazzetta dello Sport che, secondo Sabatini, ha proposto un’immagine riduttiva del lavoro del nuovo allenatore nerazzurro. LA DIFESA DI SABATINI – «Se Chivu copia troppo Inzaghi? Non mi è piaciuta la prima pagina della Gazzetta, è stata un po’ irridente: il messaggio è stringato, Chivu non è uno che fa copia e incolla perché non sa fare altro. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Sabatini difende Chivu: «Non è uno che fa copia e incolla perché non sa fare altro»