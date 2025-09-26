SPaesaMenti a Varzi | il borgo si trasforma in un museo di arte contemporanea a cielo aperto

Varzi (Pavia), 25 settembre 2025 - Il borgo di Varzi prosegue il suo percorso di trasformazione in un museo d'arte contemporanea a cielo aperto. Da domani a domenica il paese s i trasforma in uno spazio artistico diffuso per arte, installazioni e performance: tre giorni di eventi che attraversano vie, scorci naturali e spazi storici, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità e i visitatori in un’esperienza di “spaesamento”, ossia di scoperta del familiare che non si conosce ancora. S.Paesa.Menti si chiama il progetto che ha la direzione artistica di Horti e la produzione artistica di Ivan Studio e nasce dal desiderio di mettere al centro il senso di appartenenza al borgo storico di Varzi insieme alla spinta verso l’innovazione artistica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - S.Paesa.Menti a Varzi: il borgo si trasforma in un museo di arte contemporanea a cielo aperto