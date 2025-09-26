Ryder Cup Zola sarà autista di Molinari sul golf cart del team Europe | come è fatto il Club Car Onward

Gazzetta.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 26 al 28 settembre 2025 l'ex attaccante del Chelsea e della Nazionale sarà al volante del golf cart di Francesco Molinari, vicecapitano del team Europe alla Ryder Cup di New York. Ecco come è fatto questo modello. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

