Ryder Cup blindata | l’arrivo di Trump scatena la più grande operazione di sicurezza della storia del torneo

«Oggi qualsiasi grande evento sportivo internazionale richiede un’operazione di sicurezza sofisticata. Ma quando entrano in gioco i Servizi Segreti statunitensi, la Cia e l’Fbi, e vengono impiegati droni, cani antidroga e persino l’intelligenza artificiale per individuare potenziali minacce, si capisce che si è raggiunto un livello diverso». Lo scrive il Telegraph parlando dell’arrivo di Donald Trump alla Ryder Cup. È in questo scenario che prende il via la Ryder Cup al Bethpage Black, poco fuori New York, dove sono attesi circa 50.000 spettatori. Ma il vero protagonista fuori dal campo è l’imponente apparato di sicurezza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

