Ryder Cup blindata | l’arrivo di Trump scatena la più grande operazione di sicurezza della storia del torneo

Ilnapolista.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Oggi qualsiasi grande evento sportivo internazionale richiede un’operazione di sicurezza sofisticata. Ma quando entrano in gioco i Servizi Segreti statunitensi, la Cia e l’Fbi, e vengono impiegati droni, cani antidroga e persino l’intelligenza artificiale per individuare potenziali minacce, si capisce che si è raggiunto un livello diverso». Lo scrive il Telegraph parlando dell’arrivo di Donald Trump alla Ryder Cup. È in questo scenario che prende il via la Ryder Cup al Bethpage Black, poco fuori New York, dove sono attesi circa 50.000 spettatori. Ma il vero protagonista fuori dal campo è l’imponente apparato di sicurezza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

ryder cup blindata l8217arrivo di trump scatena la pi249 grande operazione di sicurezza della storia del torneo

© Ilnapolista.it - Ryder Cup blindata: l’arrivo di Trump scatena la più grande operazione di sicurezza della storia del torneo

In questa notizia si parla di: ryder - blindata

ryder cup blindata l8217arrivoRyder Cup blindata: l’arrivo di Trump scatena la più grande operazione di sicurezza della storia del torneo - È in questo scenario che prende il via la Ryder Cup al Bethpage Black, poco fuori New York, dove sono attesi circa 50. Da ilnapolista.it

ryder cup blindata l8217arrivoLIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: l’Europa sogna il colpaccio in trasferta - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona giornata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata della Ryder Cup ... Lo riporta oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Ryder Cup Blindata L8217arrivo