Ryder Cup blindata | l’arrivo di Trump scatena la più grande operazione di sicurezza della storia del torneo
«Oggi qualsiasi grande evento sportivo internazionale richiede un’operazione di sicurezza sofisticata. Ma quando entrano in gioco i Servizi Segreti statunitensi, la Cia e l’Fbi, e vengono impiegati droni, cani antidroga e persino l’intelligenza artificiale per individuare potenziali minacce, si capisce che si è raggiunto un livello diverso». Lo scrive il Telegraph parlando dell’arrivo di Donald Trump alla Ryder Cup. È in questo scenario che prende il via la Ryder Cup al Bethpage Black, poco fuori New York, dove sono attesi circa 50.000 spettatori. Ma il vero protagonista fuori dal campo è l’imponente apparato di sicurezza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: ryder - blindata
Ryder Cup blindata: l’arrivo di Trump scatena la più grande operazione di sicurezza della storia del torneo - È in questo scenario che prende il via la Ryder Cup al Bethpage Black, poco fuori New York, dove sono attesi circa 50. Da ilnapolista.it
LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: l’Europa sogna il colpaccio in trasferta - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona giornata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata della Ryder Cup ... Lo riporta oasport.it