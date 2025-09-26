Ryder Cup 2025 su Sky e NOW | tre giorni di golf epico Europa vs USA live dal Bethpage Black Course
Il grande golf è di scena nella Casa dello Sport di Sky: da giovedì 26 a domenica 28 settembre, al Bethpage Black Course di Farmingdale, New York, al via la 45esima edizione della Ryder Cup, da vivere su Sky Sport Golf e in streaming su NOW. Il torneo ad alto tasso di spettacolarità vede in campo i 12 migliori giocatori europei contro i 12 migliori giocatori statunitensi. Si scende in campo vener. 🔗 Leggi su Digital-news.it
In questa notizia si parla di: ryder - giorni
Nicola Casucci, 18 anni, rider, è morto mentre faceva l'ultima consegna. L'incidente è avvenuto ad Andria, nei giorni della festa patronale - facebook.com Vai su Facebook
Calendario Ryder Cup 2025: orari giornalieri, dove vederla in tv e streaming - Sarà lo Stato di New York, con il Bethpage Black Course di Farmingdale, uno dei campi più celebri ... Secondo oasport.it
Ryder Cup, il torneo di golf a squadre più atteso è su Sky - Da venerdì 26 a domenica 28 settembre, live da New York, scendono in campo i 24 migliori giocatori europei e statunitensi. Si legge su sport.sky.it