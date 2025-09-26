Ryder Cup 2025 | si comincia Scheffler e McIlroy subito duello a distanza nei foursome

L’attesa è davvero terminata: tra poche ore avrà inizio la Ryder Cup 2025, che metterà di fronte 12 tra i migliori golfisti dell’Europa e 12 tra i più rinomati degli USA. Da una parte una squadra che ha fatto brillare gli occhi di tutti a Roma nel 2023, dall’altra il team che ha al suo interno il numero 1 del mondo per enorme distacco, il dominatore delle ultime due stagioni del golf. Sul Bethpage Black Course di Farmingdale si percorre poi un’ampia fetta di storia: è uno dei percorsi già più difficili degli States e anche del mondo intero, qualcosa che entra nel solco del mitico per buona misura. 🔗 Leggi su Oasport.it

