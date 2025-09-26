Si chiude con un gran sorriso europeo la prima parte della giornata d’apertura di Ryder Cup al Bethpage Black Course di Farmingdale, New York. L’Europa, infatti, comanda per 3-1 sugli USA, al termine di ore davvero perfette nei foursome, e con gli States che anche per quell’unico punto hanno dovuto faticare non poco. Tra poco i fourball, che faranno capire se questa sarà una tendenza o ci sarà un recupero americano. Le primissime fasi sembrano dare un piccolo vantaggio agli USA: DeChambeau, di fatto, spinge Thomas all’immediato vantaggio nel primo match in campo, poi Scheffler e Henley pareggiano Aberg e Fitzpatrick alla 2 e, sempre alla 2, Schauffele e Cantlay si prendono il vantaggio su MacIntyre e Hovland. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ryder Cup 2025: Europa, che partenza a Bethpage! 3-1 dopo il dominio nei foursome