Ryder Cup 2025 | Europa che partenza a Bethpage! 3-1 dopo il dominio nei foursome
Si chiude con un gran sorriso europeo la prima parte della giornata d’apertura di Ryder Cup al Bethpage Black Course di Farmingdale, New York. L’Europa, infatti, comanda per 3-1 sugli USA, al termine di ore davvero perfette nei foursome, e con gli States che anche per quell’unico punto hanno dovuto faticare non poco. Tra poco i fourball, che faranno capire se questa sarà una tendenza o ci sarà un recupero americano. Le primissime fasi sembrano dare un piccolo vantaggio agli USA: DeChambeau, di fatto, spinge Thomas all’immediato vantaggio nel primo match in campo, poi Scheffler e Henley pareggiano Aberg e Fitzpatrick alla 2 e, sempre alla 2, Schauffele e Cantlay si prendono il vantaggio su MacIntyre e Hovland. 🔗 Leggi su Oasport.it
