Rutte | ‘impossibile abbattere droni da 1000 euro con missili da un milione’
“È impossibile abbattere droni che costano mille o duemila dollari con missili che costano, forse, mezzo milione o un milione” Il Segretario Generale della NATO Mark Rutte ha commentato i recenti incidenti in Europa che coinvolgono presunti droni russi nei podcast di Bloomberg. Ha sottolineato che l’esercito ha regole e autorità per rispondere alle violazioni. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
In questa notizia si parla di: rutte - impossibile
Il segretario generale Rutte lancia l’operazione: “L’attacco russo non è un incidente isolato”. Jet alleati, uomini e un muro anti-droni al confine orientale. Allo studio pure una no-fly zone - facebook.com Vai su Facebook
Le regole d’ingaggio Nato per gli sconfinamenti di caccia e droni russi: intercettare, scortare e, «se necessario», colpire - Tutto si gioca attorno a due parole: «Se necessario», pronunciate in un’intervista rilasciata a Fox News. Da corriere.it
Incursioni russe nei cieli Nato, la Turchia invia in Lituania un aereo che individua i droni - Ci vorrà almeno un anno per mettere in campo una rete realmente capace di intercettare i droni che entrano nello spazio aereo europeo da Est, ma servirà «ancora più tempo» per arrivare a co ... lastampa.it scrive