Rutte | ‘impossibile abbattere droni da 1000 euro con missili da un milione’

“È impossibile abbattere droni che costano mille o duemila dollari con missili che costano, forse, mezzo milione o un milione” Il Segretario Generale della NATO Mark Rutte ha commentato i recenti incidenti in Europa che coinvolgono presunti droni russi nei podcast di Bloomberg. Ha sottolineato che l’esercito ha regole e autorità per rispondere alle violazioni. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

