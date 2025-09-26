Il film “Ruth & Boaz” rappresenta un esempio di produzione cinematografica che combina tematiche spirituali e romanticismo, ambientata in un contesto contemporaneo. Diretto da Alanna Brown e disponibile in streaming su Netflix, questa pellicola del 2025 si ispira alla storia biblica di Rut e Booz, rielaborandola attraverso una narrazione moderna ricca di musica, emozioni profonde e un percorso di rinascita personale. regia, produzione e interpreti principali di “ruth & boaz”. La regia del lungometraggio è affidata a Alanna Brown, nota per aver diretto anche “Gli alberi della pace”. La sceneggiatura è stata scritta da Michael Elliot e Cory Tynan. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Ruth e Boaz: trama, cast e dove guardare il film su Netflix