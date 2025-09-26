Ruth & Boaz 2025 come finisce | spiegazione del finale
Dal 26 settembre 2025 è disponibile su Netflix Ruth & Boaz. Si tratta di un film ispirato alla storia narrata nel Libro di Rut nella Bibbia. La pellicola è diretta da Alanna Brown e prodotta da Tyler Perry e DeVon Franklin. La trama segue la storia di Ruth Moably, una giovane promessa della musica hip-hop di Atlanta. Con un contratto discografico pronto per lei, si ritrova ad affrontare una terribile svolta che sconvolge la sua vita. Segnata dal dolore per la morte del suo fidanzato, lascia la sua carriera che stava per decollare e si reca con Naomi, la suocera, in un piccolo paese del Tennessee. 🔗 Leggi su Latuafonte.com
