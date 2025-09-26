Russia treno in fiamme dopo lo scontro con un camion a un passaggio a livello

Tgcom24.mediaset.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente ferroviario nei pressi della stazione di Ryzhikovo, nella regione di Smolensk, in Russia, dove un treno merci si è scontrato con un camion a un passaggio a livello. L’impatto ha causato il deragliamento di diversi vagoni, otto dei quali hanno preso fuoco. Sul posto oltre 40 vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme sprigionatesi dalle lamiere. L’autista del camion ha perso la vita. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

russia treno in fiamme dopo lo scontro con un camion a un passaggio a livello

© Tgcom24.mediaset.it - Russia, treno in fiamme dopo lo scontro con un camion a un passaggio a livello

In questa notizia si parla di: russia - treno

Russia, scontro al passaggio a livello: treno merci in fiamme dopo la collisione con un camion - Un treno merci e un camion si sono scontrati a un passaggio a livello nella regione di Smolensk, in Russia. Riporta msn.com

russia treno fiamme dopoSan Pietroburgo in fiamme: la Russia non riesce a fermare l'attacco devastante dell'Ucraina - Dai raid con sciami di droni alle petroliere in fiamme, fino ai treni sabotati, questo video ti racconta tutto con dettagli e ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Russia Treno Fiamme Dopo