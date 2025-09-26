Russia nuovo avvertimento alla Nato | L’idea di abbattere i nostri jet è pericolosa

Ildifforme.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Volodymyr Zelensky è invece tornato a criticare la risposta "troppo debole" dei Paesi europei che hanno subito violazioni dello spazio aereo. "Avrebbero dovuto abbattere tutto", ha sostenuto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

russia nuovo avvertimento alla nato l8217idea di abbattere i nostri jet 232 pericolosa

© Ildifforme.it - Russia, nuovo avvertimento alla Nato: “L’idea di abbattere i nostri jet è pericolosa”

In questa notizia si parla di: russia - nuovo

La Russia scatena l’inferno in Ucraina: raid con 550 droni, usato anche il missile ipersonico Kinzhal. Oggi nuovo scambio di prigionieri

Misure più dure contro la Russia e altre armi a Kiev: governo e Pd si spaccano (di nuovo) sulla risoluzione al Parlamento Ue

Guerra ucraina, cosa succede ora? L'invio dei sistema di difesa Patriot e le sanzioni ai Paesi che aiutano la Russia: il nuovo piano di Trump

Attività Aeree della Russia e Risposta della NATO nel Baltico: Analisi e Impatti - Caccia ungheresi rispondono all'incursione russa nel Baltico: Strategia e Implicazioni per la Sicurezza Regionale ... Segnala notizie.it

russia nuovo avvertimento natoIl Presidente ceco Petr Pavel lancia un avvertimento alla Russia durante i NATO Days di Ostrava -  Il Presidente ceco Petr Pavel lancia un avvertimento alla Russia durante i NATO Days di Ostrava ... politicamentecorretto.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Russia Nuovo Avvertimento Nato