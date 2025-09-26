Russia fiamme nella raffineria di Afipsky colpita da un drone ucraino

Le Forze armate ucraine hanno rivendicato l’attacco con droni contro la raffineria di Afipsky, nella regione russa di Krasnodar. L’impianto, con una capacità di 6,25 milioni di tonnellate l’anno e cruciale per la produzione di carburanti destinati anche all’esercito, è stato colpito provocando un incendio. L’operazione, spiegano da Kiev, mira a ridurre il potenziale offensivo russo e a complicare le forniture di carburante e munizioni alle unità militari di Mosca. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Russia, fiamme nella raffineria di Afipsky colpita da un drone ucraino

Aereo passeggeri scomparso dai radar in Russia, trovata fusoliera in fiamme. A bordo 49 persone: anche 5 bambini

Petrolio in fiamme: droni ucraini colpiscono nuovamente la raffineria di Afipsky, Krasnodar

Krasnodar, nel Kuban, attaccata dai droni e la raffineria russa è in fiamme: video - Un attacco con drone ha provocato un incendio nella raffineria di petrolio di Afipsky, nella regione di Krasnodar, secondo quanto riferito da funzionari locali, mentre un secondo incendio è stato ... rainews.it scrive