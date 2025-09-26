Run2U 35^ puntata | Tokyo 2025 oltre i 7 podi con l’analisi di Menarini Correre e Spada OAsport
I Mondiali di Atletica di Tokyo hanno acceso i riflettori sull’endurance, la velocità e il talento globale. In questa puntata speciale di Run2U, analizziamo ciò che è accaduto in pista. e dietro le quinte. Con i conduttori di Run2u Danny Frisoni e Sabrina Sgalaberna, ospiti due voci autorevoli del giornalismo sportivo: Daniele Menarini, editore di Correre e grande conoscitore dell’atletica leggera torna a casa Run2U; Enrico Spada redattore di OAsport, punto di riferimento per l’informazione sportiva digitale torna in casa e di casa a Run2u. Insieme approfondiamo: I risultati clou dei Mondiali di Tokyo Le prospettive dell’atletica italiana L’evoluzione del racconto sportivo tra carta, web e social Il ruolo dei media nel promuovere la cultura della corsa Una puntata da non perdere per chi ama l’atletica. 🔗 Leggi su Oasport.it
