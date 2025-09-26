Rui Braz Juve ora in pole position | virata improvvisa in casa bianconera per il nuovo direttore sportivo cosa sta succedendo
Rui Braz Juve, si stringe il cerchio per il nuovo Direttore Sportivo: Comolli punta sull’ex Benfica, ma ci sono anche altre candidature forti. La caccia al nuovo Direttore Sportivo della Juve è entrata nella sua fase più calda e un nome, più di altri, sembra aver convinto la dirigenza bianconera. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Tuttosport, il candidato in pole position per completare l’organigramma dell’area sportiva è il portoghese Rui Braz, dirigente di fama internazionale reduce dalla sua esperienza al Benfica. Un profilo che risponde perfettamente all’identikit tracciato da Damien Comolli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: braz - juve
Rui Pedro Braz Juve: si inserisce un altro club per il direttore sportivo accostato ai bianconeri. Di mezzo c’è un no…di casa Inter! Cosa è accaduto nelle ultimissime ore
Nuovo direttore sportivo Juve: tramontata l’idea Tognozzi, Rui Braz in pole ma non è l’unico nome in lista. Gli aggiornamenti
Si inserisce un altro club per Rui Pedro #Braz Novità sul ds accostato alla #Juve - X Vai su X
Si inserisce un altro club per Rui Pedro Braz Novità sul ds accostato alla Juve - facebook.com Vai su Facebook
Ottolini Juventus, il dirigente del Genoa scivola nelle gerarchie! I bianconeri gli preferiscono questi profili: tutti i nomi - Ottolini Juventus, cambia lo scenario per il nuovo ds: il suo nome resta in lista, ma Comolli sembra preferire le piste estere come Rui Braz Una candidatura forte, autorevole, ma che nelle ultime ore ... Riporta juventusnews24.com
Nuovo direttore sportivo Juve: tramontata l’idea Tognozzi, Rui Braz in pole ma non è l’unico nome in lista. Gli aggiornamenti - Nuovo direttore sportivo Juve, si cerca l’uomo mercato del futuro: Tognozzi si accasa al Rio Ave, spunta il nome del dirigente del Benfica La rivoluzione societaria della Juventus non è ancora complet ... Si legge su juventusnews24.com