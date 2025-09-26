Rui Braz Juve ora in pole position | virata improvvisa in casa bianconera per il nuovo direttore sportivo cosa sta succedendo

Rui Braz Juve, si stringe il cerchio per il nuovo Direttore Sportivo: Comolli punta sull’ex Benfica, ma ci sono anche altre candidature forti. La caccia al nuovo Direttore Sportivo della Juve è entrata nella sua fase più calda e un nome, più di altri, sembra aver convinto la dirigenza bianconera. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Tuttosport, il candidato in pole position per completare l’organigramma dell’area sportiva è il portoghese Rui Braz, dirigente di fama internazionale reduce dalla sua esperienza al Benfica. Un profilo che risponde perfettamente all’identikit tracciato da Damien Comolli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

