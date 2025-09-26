Rugby | Rovigo domina Viadana e conquista la Supercoppa Italiana

Si è conclusa da poco allo stadio “Tommaso Fattori” dell’Aquila la Supercoppa Italiana 2025, che ha visto scendere in campo la Femi-CZ Rugby Rovigo Delta e Rugby Viadana 1970. Per i rossoblù era l’occasione per un clamoroso tris nel 2025, dopo aver conquistato sia lo scudetto sia la Coppa Italia nella passata stagione, mentre per gli emiliani era la chance per ‘vendicare’ la sconfitta in rimonta subita nella finale scudetto. L’avvio di gara è tutto di marca rossoblù: Rovigo approfitta subito dell’indisciplina del Rugby Viadana 1970 e nei primi dieci minuti mette a segno tre calci piazzati, due con Thomson (4’ e 13’) e uno con Lertora da oltre 50 metri (8’), portandosi sul 9-0. 🔗 Leggi su Oasport.it

