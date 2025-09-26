Rugby | Rovigo domina Viadana e conquista la Supercoppa Italiana
Si è conclusa da poco allo stadio “Tommaso Fattori” dell’Aquila la Supercoppa Italiana 2025, che ha visto scendere in campo la Femi-CZ Rugby Rovigo Delta e Rugby Viadana 1970. Per i rossoblù era l’occasione per un clamoroso tris nel 2025, dopo aver conquistato sia lo scudetto sia la Coppa Italia nella passata stagione, mentre per gli emiliani era la chance per ‘vendicare’ la sconfitta in rimonta subita nella finale scudetto. L’avvio di gara è tutto di marca rossoblù: Rovigo approfitta subito dell’indisciplina del Rugby Viadana 1970 e nei primi dieci minuti mette a segno tre calci piazzati, due con Thomson (4’ e 13’) e uno con Lertora da oltre 50 metri (8’), portandosi sul 9-0. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: rugby - rovigo
Rugby, torna dopo 16 anni la Supercoppa Italiana: Rovigo-Viadana si giocherà il 26 settembre
Giocatori gallesi di rugby devastano un hotel e le strade a Rovigo: chi paga i danni
Supercoppa Italiana di rugby, L’Aquila teatro della sfida Rovigo–Viadana
SUPERCOPPA ITALIANA 2025 Stadio “Tommaso Fattori” – L’Aquila Venerdì 26 settembre – ore 19 Diretta The Rugby Channel È tutto pronto per la sfida che apre la stagione 2025/26: la Femi-CZ Rugby Rovigo Delta, Campione d’Italia in carica, affro - facebook.com Vai su Facebook
? Questo il First XV #rossoblù scelto per la Finale di #SuperCoppa di venerdì 26 settembre alle ore 19.00, allo Stadio Fattori dell’Aquila ? contro il Viadana Rugby 1970 Forza Rovigo! ? #ForzaRovigo #DaiRovigoDai #FamigliaRo - X Vai su X
Femi-Cz Rugby Rovigo batte Viadana 40-14: vince la Supercoppa e centra il triplete - Cz Rugby Rovigo di Davide Giazzon continua a riscrivere la storia. ilgazzettino.it scrive
La Rugby Rovigo batte Viadana 40-14, vince la Supercoppa e centra il "triplete" - La FemiCz Rugby Rovigo di Davide Giazzon continua a riscrivere la storia. Riporta msn.com