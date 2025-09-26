Rugby | Rovigo domina Viadana e conquista la Supercoppa Italiana

Oasport.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è conclusa da poco allo stadio “Tommaso Fattori” dell’Aquila la Supercoppa Italiana 2025, che ha visto scendere in campo la Femi-CZ Rugby Rovigo Delta e Rugby Viadana 1970. Per i rossoblù era l’occasione per un clamoroso tris nel 2025, dopo aver conquistato sia lo scudetto sia la Coppa Italia nella passata stagione, mentre per gli emiliani era la chance per ‘vendicare’ la sconfitta in rimonta subita nella finale scudetto. L’avvio di gara è tutto di marca rossoblù: Rovigo approfitta subito dell’indisciplina del Rugby Viadana 1970 e nei primi dieci minuti mette a segno tre calci piazzati, due con Thomson (4’ e 13’) e uno con Lertora da oltre 50 metri (8’), portandosi sul 9-0. 🔗 Leggi su Oasport.it

rugby rovigo domina viadana e conquista la supercoppa italiana

© Oasport.it - Rugby: Rovigo domina Viadana e conquista la Supercoppa Italiana

In questa notizia si parla di: rugby - rovigo

Rugby, torna dopo 16 anni la Supercoppa Italiana: Rovigo-Viadana si giocherà il 26 settembre

Giocatori gallesi di rugby devastano un hotel e le strade a Rovigo: chi paga i danni

Supercoppa Italiana di rugby, L’Aquila teatro della sfida Rovigo–Viadana

rugby rovigo domina viadanaFemi-Cz Rugby Rovigo batte Viadana 40-14: vince la Supercoppa e centra il triplete - Cz Rugby Rovigo di Davide Giazzon continua a riscrivere la storia. ilgazzettino.it scrive

rugby rovigo domina viadanaLa Rugby Rovigo batte Viadana 40-14, vince la Supercoppa e centra il "triplete" - La FemiCz Rugby Rovigo di Davide Giazzon continua a riscrivere la storia. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Rugby Rovigo Domina Viadana