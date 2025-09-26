Rugby femminile | Inghilterra e Canada si giocano i Mondiali 2025

La finale mondiale di rugby femminile è arrivata. Sabato, sul mitico prato di Twickenham, Canada ed Inghilterra si contenderanno il trofeo dopo un mese di mete spettacolari, rimonte clamorose e partite di altissima intensità. Restano solo due contendenti, pronte a scrivere la storia. E per la prima volta dal 2014 una squadra diversa dalla Nuova Zelanda potrà alzare al cielo la coppa. Da una parte le nordamericane, arrivate in finale con un percorso sorprendente e travolgente; dall’altra le Red Roses, numero uno del ranking mondiale e favorite della vigilia. Il cammino del Canada ha mostrato la forza di un gruppo capace di crescere partita dopo partita. 🔗 Leggi su Oasport.it

