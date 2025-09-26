Rubinetti a secco per 4 ore a Salerno | la mappa dei disagi
Rubinetti a secco a Salerno lunedì. Per eseguire un intervento di manutenzione sulla rete idrica in via San Pio da Pietrelcina, sarà sospesa l'erogazione idrica il 29 settembre dalle 13 alle 17, in diverse zone.La mappa dei disagivia Casa Stanzione; via S. Eustachio, 115; via S. Pio da. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: rubinetti - secco
Lavori sulla rete idrica, rubinetti a secco a Caserta e in 5 frazioni
Emergenza idrica in Irpina: rubinetti a secco nelle ore notturne a Contrada, Forino, Mercogliano e Summonte
Rubinetti a secco, Carreri risponde a Cacciotto: "Amam ha comunicato puntualmente e con trasparenza”
#Cronaca #Informazioniperilcittadino Meta, rubinetti a secco per una notte: lavori sulla rete idrica, ecco quando mancherà l’acqua - facebook.com Vai su Facebook
#Cronaca #Informazioniperilcittadino Meta, rubinetti a secco per una notte: lavori sulla rete idrica, ecco quando mancherà l’acqua - X Vai su X
Rubinetti a secco a Mondello in tre quartieri: lavori sulle tubature - Oggi a Palermo, a causa di una perdita in via Castelforte, è stata sospesa l’erogazione idrica nei distretti Mondello, Partanna Mondello e Valdesi. Scrive rainews.it
Lavori, mercoledì rubinetti a secco a Pegli: ecco le vie che rimarranno senz'acqua - Ireti comunica che, a causa di lavori programmati di manutenzione della rete idrica, mercoledì 24 settembre dalle ore 07:30 alle ore 22 sarà ... Riporta primocanale.it